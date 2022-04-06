Виктория Кононенко
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Только о хорошем жизнь прекрасна
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Новое увлечение🙄
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Хочу найти много друзей
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Добавил свое фото обложки
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Виктория Кононенко
Хочу найти много друзей
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