Polly Greetings
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 23.04.1980, 46 лет
  • 1 друг
Polly Greetings
🎉 Хотите поздравить подругу так, чтобы она запомнила надолго? Создайте видео поздравление подруге из фото: яркое, весёлое, с музыкой и эффектами. Никаких сложных программ, только загрузить снимок и выбрать стиль ✨
👉 podari-ai.ru
#видеопоздравление #поздравлениеподруге #подруга #деньрождения... Далее
Polly Greetings
Не знаете, что подарить брату на день рождения? 🎁 Сделайте видео поздравление брату из его любимого фото. Быстро, оригинально и с душой. Получится настоящий мини-фильм с праздничной атмосферой.
Попробуйте: https://podari-ai.ru/sozdat/video/
#поздравлениебрату #видеопоздравление #деньрождения... Далее
Polly Greetings
Лучший подарок сестре — тёплые слова и красивое видео 💞 Сделайте видео поздравление сестре из фотографии: выберите стиль, добавьте музыку, и готово! Не нужно ничего монтировать. Создать видео: https://podari-ai.ru/sozdat/slideshow/
#видеопоздравление #сестра #деньрождения #поздравление #подарок