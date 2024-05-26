Уход за волосами является важной частью поддержания здорового и красивого внешнего вида. Волосы состоят из кератина, прочного белка, который придает им силу и структуру. Однако волосы могут повреждаться различными факторами, такими как тепловая укладка, химическая обработка и воздействие окружающей...Далее
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