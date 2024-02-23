Екатерина Лебедева
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Краткая информация

  • 01.12.1988, 35 лет
  • художник
  • 0 друзей
Екатерина Лебедева
4 ч.
В картине "Цветы символ любви и верности" есть равновесие, чистота и спокойствие. Цветы - это один из главных символов красоты и любви. Жёлтый - это радость, красный - это любовь, розовый - это дар взаимной любви. На этой картине можно наслаждаться цветом, ритмичностью и движением широких мазков.
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