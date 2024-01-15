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Нейросети: путь к искусственному интеллекту
Что такое нейросети?
Нейросети — это технологии искусственного интеллекта, вдохновленные работой человеческого мозга. Они состоят из слоев искусственных нейронов, которые имитируют нейронные сети человека. Эти нейроны обрабатывают и передают информацию...Далее
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