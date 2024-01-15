Нейросети: путь к искусственному интеллекту

Что такое нейросети?





Нейросети — это технологии искусственного интеллекта, вдохновленные работой человеческого мозга. Они состоят из слоев искусственных нейронов, которые имитируют нейронные сети человека. Эти нейроны обрабатывают и передают информацию

Далее

...