Живу на ул.Фрунзе,д,20 с того момента, как пошел снег, наш двор ни разу не чистили, 7.12 позвонила в УК - результат тот же, так и не почистили, и дозвониться до УК тяжело, теперь один телефон на весь город, кто это придумал, раньше в каждом ЖЭУ был телефон, жизнь улучшается