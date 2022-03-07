Если вы не знали где найти картинки для росписи стен в детской, то бегом к нам на сайт. https://nimbus-sten.ru/rospis-sten-v-detskoj/
Краткая информация
- 15.08.1997, 24 года
- Высшее
- Есть пара
- художник по росписи стен
- 0 друзей
Указал день своего рождения "15.08.1997"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "художник по росписи стен"Изменил семейное положение на "Есть подруга"
Привет! Я профессиональный художник по росписи стен в Москве. Я создал свой сайт https://rospisstenmoskva.ru/ где выкладываю работы в портфолио и пишу полезные статьи. Буду очень рад, если вы зайдёте и оцените. Спасибо большое!
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