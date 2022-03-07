Краткая информация

  • 15.08.1997, 24 года
  • Высшее
  • Есть пара
  • художник по росписи стен
  • 0 друзей
Артем Кукшинский

Указал день своего рождения "15.08.1997"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "художник по росписи стен"Изменил семейное положение на "Есть подруга"

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Артем Кукшинский

Привет! Я профессиональный художник по росписи стен в Москве. Я создал свой сайт https://rospisstenmoskva.ru/ где выкладываю работы в портфолио и пишу полезные статьи. Буду очень рад, если вы зайдёте и оцените. Спасибо большое!

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