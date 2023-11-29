30 ноября 2023 года на Ярмарке интеллектуальной литературы (Гостиный двор, Москва, 12:00-12:45, Зал №3), состоится встреча с автором и презентация книги «История ростовского летчика. Домой сквозь годы». Все последние годы Президент РФ В.В. Путин одну из важнейших задач государства определяет, какДалее
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