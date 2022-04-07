Игорь Прокопик
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Игорь Прокопик
Краткая информация
08.01.1966, 56 лет
Специальное
В браке
Преподаватель вокала
2 друга
RJ
Игорь Прокопик
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Игорь Прокопик
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Игорь Прокопик
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Игорь Прокопик
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