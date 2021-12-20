Краткая информация

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Marvel

После премьеры Человека-Паука: Нет Пути Домой мы требуем, чтобы Sony вернули к своим ролям Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра. #marvel #человекпаук

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Marvel

Жду ваши лайки и потдержку))))

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Marvel

Изменил свое имя на "Marvel"

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Marvel

Впечатляющий результат: Нет пути домой продолжает своё господство в прокате, собрав почти $590 млн во всём мире! За первые выходные кроссовер заработал колоссальные $253 млн в США, что является третьим по величине результатом в истории. Также это самый кассовый дебют Sony Pictures. #человекпаук

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