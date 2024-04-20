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https://mebel-konkurent.ru/ Оптимизация затрат на торговое оборудование: ключевые стратегии для магазинов в Санкт-Петербурге В мире розничной торговли Санкт-Петербурга экономия на оборудовании без потери качества становится все более актуальной задачей для владельцев магазинов. Эффективное
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