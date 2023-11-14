Изменения сезонов - это не только смена погоды, но и различные изменения в жизни людей. С наступлением лета многие начинают готовиться к поездкам на дачу. Это место, где можно насладиться природой, отдохнуть от городской суеты и забот. Одним из важных аспектов создания комфортной атмосферы на даче

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