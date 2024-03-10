Игорь Новожилов
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Краткая информация

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Игорь Новожилов
10 ч.
"САМООКЛЕВЕТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕХОМ ПОДОБНЫМ ГРЕХАМ СМЕРТНЫМ, ИБО САМООКЛЕВЕТАНИЕ МОЖЕТ И ЗАЧАСТУЮ ПРИВОДИТ К ПЕЧАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ И ДЛЯ ПОТОМКОВ САМООКЛЕВЕТЫВАЮЩИХСЯ, ИБО В ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ САМОПРИДУМАННЫЕ ИЛИ ВНУШАЕМЫЕ ДЬЯВОЛОМ, ДЕМОНАМИ, БЕСАМИ ГРЕХИ, ОКЛЕВЕТЫВАЮЩИМИ ВСЕХ СУЩЕСТВ ОБИТАЮЩИХ ВО ВСЕЙ
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