"САМООКЛЕВЕТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕХОМ ПОДОБНЫМ ГРЕХАМ СМЕРТНЫМ, ИБО САМООКЛЕВЕТАНИЕ МОЖЕТ И ЗАЧАСТУЮ ПРИВОДИТ К ПЕЧАЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ И ДЛЯ ПОТОМКОВ САМООКЛЕВЕТЫВАЮЩИХСЯ, ИБО В ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ САМОПРИДУМАННЫЕ ИЛИ ВНУШАЕМЫЕ ДЬЯВОЛОМ, ДЕМОНАМИ, БЕСАМИ ГРЕХИ, ОКЛЕВЕТЫВАЮЩИМИ ВСЕХ СУЩЕСТВ ОБИТАЮЩИХ ВО ВСЕЙ...Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 0 друзей