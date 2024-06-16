Три человека погибли при взрыве на предприятии под Всеволожском. Трагедия разыгралась на одном из предприятий под Всеволожском. В результате мощного взрыва погибли три человека. Событие произошло днем, когда большинство рабочих находились на своих местах. Взрывная волна нарушила работу на заводе и

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