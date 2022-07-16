Кто сказал, что время лечит, Тот не знал большого горя. Не заживают раны в сердце, Просто привыкаешь к боли. С каждым часом, днем и годом Горечь от потери глубже. Лишь тоска холодным потом Стягивает сердце туже. Только образ твой печальный Отодвигает время вдаль. Сильна боль воспоминаний, В душе