Краткая информация
- 20.02.1987, 35 лет
- В активном поиске
- 1 друг
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Кто сказал, что время лечит, Тот не знал большого горя. Не заживают раны в сердце, Просто привыкаешь к боли. С каждым часом, днем и годом Горечь от потери глубже. Лишь тоска холодным потом Стягивает сердце туже. Только образ твой печальный Отодвигает время вдаль. Сильна боль воспоминаний, В душе
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Указала день своего рождения "20.02.1987"Изменила семейное положение на "В активном поиске"Указала свой статус: "Люблю смотреть фильмы и сериалы про магию вампиров и ведьм. Интересуюсь нумерологией , Таро, Энегологией , Психологией,и вообще в целом Эзотерикой. Люблю слушать музыку. Певица Линда моя любимая. А так разную слушаю. Интересуюсь 5 - Изменения,Индиго 6 раса, и коды Иных Индиго. И многое другое.
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