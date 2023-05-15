все стихи писать умеют так и я считал с утра написал я строк так десять . но их смыла все вода , говорит ,что был поэтом ПУШКИН я его читал ах как он любил супругу . да и как он танцевал . я сегодня тут впервые вот страничку и открыл вот посмотрим ,что же будет ...может и взлечу без крыл.
Краткая информация
- Специальное
- В браке
- 0 друзей
так пишу опять немного . может быть всё это чушь может быть меня и хватит ненадолго пять минут , может больше сил прибавит строчка да о тех друзьях - имена я помню , помню , про одних я сжал кулак .
Заполнил раздел "любимая еда" : "МОРЕПРОДУКТЫ"Изменил свое образование на "Специальное"Изменил семейное положение на "Женат"Далее
Добавил свое фото обложки
ПОКА ЖИВУ ГРУСТЬ ПРОГОНЯЮ . ОНА УШЛА ЗА УГОЛ В ТЕМНОТУ , НО НЕ СОВСЕМ . ОНА ЕЩЁ МЕЧТАЕТ ВЕРНУТЬСЯ ВНОВЬ . ВЕДЬ ДУМАЕТ ЛЮБЛЮ .