все стихи писать умеют так и я считал с утра написал я строк так десять . но их смыла все вода , говорит ,что был поэтом ПУШКИН я его читал ах как он любил супругу . да и как он танцевал . я сегодня тут впервые вот страничку и открыл вот посмотрим ,что же будет ...может и взлечу без крыл.