Правила въезда в Гонконг для россиян в 2026 году Гонконг — специальный административный район (САР) КНР, обладающий значительной автономией. У Гонконга собственная правовая система и миграционные правила — они не совпадают с теми, что действуют на материковой части Китая. Ниже расскажем, какие... Далее
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Южная Корея — новый фаворит российских туристов Южная Корея установила новый рекорд по въездному туризму: с января по апрель 2026 года страну посетили 6,77 млн иностранных гостей — на 21 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые четыре месяца 2026‑го турпоток из России вырос на... Далее
Бархатный сезон в России 2026: цены и направления Бархатный сезон - замечательный период для отпуска, когда на морских курортах уже не жарко, людей - мало, а цены - приятно радуют. Бархатный сезон в России стартует в сентябре, а завершается обычно ближе к середине октября. От обычного летнего... Далее