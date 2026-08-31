Южная Корея — новый фаворит российских туристов Южная Корея установила новый рекорд по въездному туризму: с января по апрель 2026 года страну посетили 6,77 млн иностранных гостей — на 21 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые четыре месяца 2026‑го турпоток из России вырос на

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