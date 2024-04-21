Деньги Зеленский любит просить,чем одевать будет
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- 07.02.1981, 43 года
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Хватит отмывать наши деньги на Украине!»Американцы в соцсети X критикуют принятый палатой представителей США законопроект о выделении Украине $61 млрд и публикуют мемы.🟩 RT на русском.
Аш позеленел от злости, бедненький. Не дали больше москалей бить
❗️В Севастополе на одном из кораблей военные отбили атаку противокорабельной ракеты
Из-за упавших осколков ракеты произошло возгорание, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор.
Зеленский. Итоги.