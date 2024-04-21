Сергей Тяпин
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 07.02.1981, 43 года
  • 0 друзей
Сергей Тяпин
Хватит отмывать наши деньги на Украине!»Американцы в соцсети X критикуют принятый палатой представителей США законопроект о выделении Украине $61 млрд и публикуют мемы.🟩 RT на русском.
Сергей Тяпин
Аш позеленел от злости, бедненький. Не дали больше москалей бить
Сергей Тяпин
❗️В Севастополе на одном из кораблей военные отбили атаку противокорабельной ракеты
Из-за упавших осколков ракеты произошло возгорание, его оперативно ликвидировали, сообщил губернатор.

Картина дня

наверх