Указал день своего рождения "29.01.1964"Заполнил раздел "любимая еда" : "сыр,орехи,овощи,яблоки,рыба,оливки"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Инструментальная, джаз,классическая"Изменил семейное положение на "В активном поиске"