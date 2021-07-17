Указал день своего рождения "24.11.2005"Изменил семейное положение на "В активном поиске"Указал свой статус: "Меня зовут Егор, мне 15 лет. Живу в Москве. Увлекаюсь народной, фолк и поп-музыкой. Люблю смотреть мелодрамы, каналы на сельскую тему и религиозную тему. Не очень интересуюсь политикой. Будущий сельский блогер. Летом снимаю канал про свою жизнь на даче. Хочу познакомиться с классной девочкой в возрасте 14-16 лет, с интересами, похожими на мои, исключительно для серьёзных отношений.