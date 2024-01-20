Руслан Нугуманов
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Краткая информация

  • богхххх
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Руслан Нугуманов
17 ч.
Эта книга нет сомненья Окончание пути
Тот кто первый угадает
Тот и будет у реки

А река та не проста
Золотые берега
Славный город он такой
Это новый Уренгой

Там сибирь и там тайга
Нефти полной закрома
Но в исламе нефть и газ
Это лишь Алла указ

Он даёт такой совет
Если вы сегодня все
Мне ни
...Далее
Руслан Нугуманов
17 ч.
Ты воззвал к Нам, смилуйся! Надели женой, дай утешиться.
Получи жену, но завет даю.
Подчини её, не давая власть.

Не послушался, распустил жену.
Получи теперь, злую спутницу.
Злая спутница, что распутница.
И не враг она, и не друг она.

Соберись мужик, нет слезам сейчас.
Соберись в кулак, дай отпор
...Далее

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