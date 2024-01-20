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Краткая информация
- богхххх
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Эта книга нет сомненья Окончание пути
Тот кто первый угадает
Тот и будет у реки
А река та не проста
Золотые берега
Славный город он такой
Это новый Уренгой
Там сибирь и там тайга
Нефти полной закрома
Но в исламе нефть и газ
Это лишь Алла указ
Он даёт такой совет
Если вы сегодня все
Мне ни...Далее
Ты воззвал к Нам, смилуйся! Надели женой, дай утешиться.
Получи жену, но завет даю.
Подчини её, не давая власть.
Не послушался, распустил жену.
Получи теперь, злую спутницу.
Злая спутница, что распутница.
И не враг она, и не друг она.
Соберись мужик, нет слезам сейчас.
Соберись в кулак, дай отпор...Далее