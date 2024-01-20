Эта книга нет сомненья Окончание пути

Тот кто первый угадает

Тот и будет у реки





А река та не проста

Золотые берега

Славный город он такой

Это новый Уренгой





Там сибирь и там тайга

Нефти полной закрома

Но в исламе нефть и газ

Это лишь Алла указ





Он даёт такой совет

Если вы сегодня все

Мне ни

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