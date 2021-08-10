Изменил свою фамилию на "Довлатов"Изменил свое имя на "Рамиль"Изменил свой псевдоним на "ramdovlatov"
Краткая информация
- 20.10.1992, 28 лет
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Запасной аэродром: кто рискнет подставить плечо НАТО? Америка уходит из Афганистана. Уходит с опаской, оглядываясь на разрушенную, раздираемую внутренними распрями страну. Сверхдержава не смогла выполнить ни одной задекларированной в 2001 году задачи. Не смогла одержать ни военную, ни политическую
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Указал день своего рождения "20.10.1992"Указал свою фамилию - "Рамиль"Указал свой псевдоним - "Довлатов"