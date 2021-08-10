Запасной аэродром: кто рискнет подставить плечо НАТО? Америка уходит из Афганистана. Уходит с опаской, оглядываясь на разрушенную, раздираемую внутренними распрями страну. Сверхдержава не смогла выполнить ни одной задекларированной в 2001 году задачи. Не смогла одержать ни военную, ни политическую