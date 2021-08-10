Краткая информация

  • 20.10.1992, 28 лет
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Рамиль Довлатов

Изменил свою фамилию на "Довлатов"Изменил свое имя на "Рамиль"Изменил свой псевдоним на "ramdovlatov"

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Рамиль Довлатов

Запасной аэродром: кто рискнет подставить плечо НАТО? Америка уходит из Афганистана. Уходит с опаской, оглядываясь на разрушенную, раздираемую внутренними распрями страну. Сверхдержава не смогла выполнить ни одной задекларированной в 2001 году задачи. Не смогла одержать ни военную, ни политическую

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Рамиль Довлатов

Указал день своего рождения "20.10.1992"Указал свою фамилию - "Рамиль"Указал свой псевдоним - "Довлатов"

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