Указала день своего рождения "30.08.1978"Заполнила раздел "любимые книги" : "Оседлать тигра"Заполнила раздел "любимая еда" : "Японская и корейская кухни"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Лингвист-переводчик, преподаватель, писа…Далее
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Краткая информация
- 30.08.1978, 45 лет
- Высшее
- Ничего серьёзного
- Лингвист-переводчик, преподаватель, писатель.
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