Юлия Санникова
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 30.08.1978, 45 лет
  • Высшее
  • Ничего серьёзного
  • Лингвист-переводчик, преподаватель, писатель.
  • 0 друзей
Юлия Санникова
11 ч.
Указала день своего рождения "30.08.1978"Заполнила раздел "любимые книги" : "Оседлать тигра"Заполнила раздел "любимая еда" : "Японская и корейская кухни"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Лингвист-переводчик, преподаватель, писа…
Далее

Картина дня

наверх