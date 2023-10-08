Указала день своего рождения "30.08.1978"Заполнила раздел "любимые книги" : "Оседлать тигра"Заполнила раздел "любимая еда" : "Японская и корейская кухни"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Лингвист-переводчик, преподаватель, писа…

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