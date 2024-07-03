Указал день своего рождения "14.03.2000"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой статус: "Данному пользователю лень заполнить эту графу."Изменил свою фамилию на "Borisov"Изменил свое имя на "Danyil"
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 14.03.2000, 24 года
- Ничего серьёзного
- 0 друзей