Краткая информация

  • 03.04.1980, 42 года
  • Доктор наук
  • В активном поиске
  • ООО "Энергетический Союз". - Энергоаудит, энергетические обследования, тепловизионные, воздухопроницаемость, тарифы, нормативы тепловых потерь и удельного расхода топлива.
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