Краткая информация

  • 21.08.1983, 39 лет
  • Высшее
  • Ничего серьёзного
  • 0 друзей
Владислав Греков
1 д.

Указал день своего рождения "21.08.1983"Изменил свое образование на "Высшее"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой статус: "Не женат"Указал свою фамилию - "Греков"

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