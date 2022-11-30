Добрый день! Я рад всех приветствовать! Меня зовут Вячеслав Вышкварцев. Хочу изучать эту соцсеть и радоваться.
Краткая информация
- 12.06.1988, 34 года
- Высшее
- Есть пара
- Строитель
- 0 друзей
Добрый день! Я рад всех приветствовать! Меня зовут Вячеслав Вышкварцев. Хочу изучать эту соцсеть и радоваться.
Указал день своего рождения "12.06.1988"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Строитель"Изменил семейное положение на "Есть подруга"Указал свой статус: "По жизни"Далее
Указал свою фамилию - "Вышкварцев"