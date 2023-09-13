Не думаю (по крайней мере точно не могу этого вспомнить), что когда-либо предполагал, что буду писать публично о том, что, по моему мнению, для меня имеет смысл и значение. С другой стороны, мы все справедливо заслуживаем того, чтобы жить интересной, счастливой и полноценной жизнью, иметь заветные

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