Они. Спасенные от полной абстракции! Спасенные этим днём. Словно действует какая-то противоположная динамика. Динамика возврата. Что-то было опубликовано исключительно в качестве исследовательского интерактивного эксперимента... Это. Некоторые вещи по изначальной задумке автора представляют что-тоДалее
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