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Краткая информация
- 18.10.1989, 33 года
- Высшее
- Ничего серьёзного
- Адвокат
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Указала день своего рождения "18.10.1989"Заполнила раздел "любимые книги" : "Бегом с ножницами,Дом в котором"Заполнила раздел "любимая еда" : "Пицца"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Ария,КиШ"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Нимфоманка,Антихрист"ИзменилаДалее
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