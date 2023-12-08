Указал день своего рождения "19.02.1989"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Руководитель"Указал свой статус: "№1 по фотолокациям и мероприятиям в Казани - сайт kazanlife.com - Подпишись на новинки"Указал свой псевдоним - "mavleds"

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