Сегодня посмотрела прекрасный фильм который состоит из трех новелл, каждая из которых рассказывает свою историю, но все они связаны между собой общими темами и персонажами. В центре внимания — абсурдные и порой жестокие ситуации, которые заставляют зрителя задуматься о природе доброты и милосердия....Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 22.04.1996, 28 лет
- Неоконченное высшее
- В браке
- Бухгалтер
- 0 друзей
Заполнила раздел "любимые книги" : "Булгаков"Заполнила раздел "любимая еда" : "Пицца"Заполнила раздел "любимые игры" : "CS"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Alizee"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Ворон"