Сегодня посмотрела прекрасный фильм который состоит из трех новелл, каждая из которых рассказывает свою историю, но все они связаны между собой общими темами и персонажами. В центре внимания — абсурдные и порой жестокие ситуации, которые заставляют зрителя задуматься о природе доброты и милосердия.