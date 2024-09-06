Мария Николаева
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Краткая информация

  • 22.04.1996, 28 лет
  • Неоконченное высшее
  • В браке
  • Бухгалтер
  • 0 друзей
Мария Николаева
Сегодня посмотрела прекрасный фильм который состоит из трех новелл, каждая из которых рассказывает свою историю, но все они связаны между собой общими темами и персонажами. В центре внимания — абсурдные и порой жестокие ситуации, которые заставляют зрителя задуматься о природе доброты и милосердия.
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Фильм Виды доброты (2024) смотреть онлайн бесплатно

Мария Николаева
Заполнила раздел "любимые книги" : "Булгаков"Заполнила раздел "любимая еда" : "Пицца"Заполнила раздел "любимые игры" : "CS"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Alizee"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Ворон"
Мария Николаева
Указала день своего рождения "22.04.1996"Изменила свое образование на "Неоконченное высшее"Указала свою профессию - "Бухгалтер"Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свой статус: "Замужем"Указала свою фамилию - "Николаева"Указала свой псевдоним - "mirce"

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