Изменил свое имя на "Романтик"
Краткая информация
- 02.04.1972, 50 лет
- Высшее
- В браке
- 0 друзей
Указал день своего рождения "02.04.1972"Изменил свое образование на "Высшее"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свою фамилию - "Курманка"Изменил свое имя на "ДКРомантик"
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"ГРАЦИЯ" ВЗЯЛА ГРАН-ПРИ! Образцовый хореографический коллектив из деревни Курманка победил в международном онлайн пазл-фестивале художественного творчества, посвящённом городам трудовой доблести «Мы память бережно храним - «Седой Урал ковал победу»! На конкурсе в номинации хореография был