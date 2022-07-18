Краткая информация

  • 02.04.1972, 50 лет
  • Высшее
  • В браке
  • 0 друзей
Романтик Курманка

Указал день своего рождения "02.04.1972"Изменил свое образование на "Высшее"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свою фамилию - "Курманка"Изменил свое имя на "ДКРомантик"

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Романтик Курманка

"ГРАЦИЯ" ВЗЯЛА ГРАН-ПРИ! Образцовый хореографический коллектив из деревни Курманка победил в международном онлайн пазл-фестивале художественного творчества, посвящённом городам трудовой доблести «Мы память бережно храним - «Седой Урал ковал победу»! На конкурсе в номинации хореография был

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