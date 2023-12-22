Владислав Демидов
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Краткая информация

  • 14.01.2008, 15 лет
  • Есть пара
  • 0 друзей
Владислав Демидов
4 ч.
Указала день своего рождения "14.01.2008"Изменила семейное положение на "Есть парень"Указала свой статус: "Сразу говорю Имя "Владислав„ фейковое имя так как я скрываю своё реальное имя"
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