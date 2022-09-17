Добавила свое фото обложки
Краткая информация
- 15.05.1977, 45 лет
- Специальное
- В браке
- Риэлтор
- 0 друзей
Заполнила раздел "любимые книги" : "детективы, психосоматическая литература"Заполнила раздел "любимая еда" : "лобио"Заполнила раздел "любимые игры" : "покер"
Читать далее
Продам 1к.кв по адресу Революционный проспект 82А. 3/9 кирпич, с балконом. Окна ПВХ, новые батареи. Квартира в жилом состоянии. Высота потолков 2,7м. С/у совмещен, кухня 7 кв.м, комната 19 кв.м с выходом на балкон. Площадка на 3 квартиры, соседи коренные жители. Рядом река Пахра, парк, магазины
Читать далее
Указала день своего рождения "15.05.1977"Изменила свое образование на "Специальное"Указала свою профессию - "Риэлтор"Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свой статус: "Работай на репутацию и потом она поработает на тебя!!!!"Указала свою фамилию -