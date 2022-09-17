Указала день своего рождения "15.05.1977"Изменила свое образование на "Специальное"Указала свою профессию - "Риэлтор"Изменила семейное положение на "Замужем"Указала свой статус: "Работай на репутацию и потом она поработает на тебя!!!!"Указала свою фамилию -