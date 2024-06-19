Изменил свое образование на "Неоконченное высшее"
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Краткая информация
- 15.08.1971, 52 года
- Неоконченное высшее
- Ничего серьёзного
- Full-Stack Developer
- 0 друзей
Указал день своего рождения "15.08.1971"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Full-Stack Developer"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свою фамилию - "Abdullaev"Указал свой псевдоним - "Azik"