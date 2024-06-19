Azizbek Abdullaev
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 15.08.1971, 52 года
  • Неоконченное высшее
  • Ничего серьёзного
  • Full-Stack Developer
  • 0 друзей
Azizbek Abdullaev
Изменил свое образование на "Неоконченное высшее"
Azizbek Abdullaev
Указал день своего рождения "15.08.1971"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Full-Stack Developer"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свою фамилию - "Abdullaev"Указал свой псевдоним - "Azik"

Картина дня

наверх