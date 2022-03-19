Для того, чтобы решать примеры и упрощать выражения в 10 классе по теме тригонометрии, нужно знать про единичную окружность и формулы приведения - формулы перехода через 90, 180, 270 и 360 градусов.
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- 05.08.1982, 39 лет
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Для того, чтобы решать примеры и упрощать выражения в 10 классе по теме тригонометрии, нужно знать про единичную окружность и формулы приведения - формулы перехода через 90, 180, 270 и 360 градусов.
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