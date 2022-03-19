Краткая информация

  • 05.08.1982, 39 лет
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Татьяна Зверева

Для того, чтобы решать примеры и упрощать выражения в 10 классе по теме тригонометрии, нужно знать про единичную окружность и формулы приведения - формулы перехода через 90, 180, 270 и 360 градусов.

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Татьяна Зверева

Для того, чтобы решать примеры и упрощать выражения в 10 классе по теме тригонометрии, нужно знать про единичную окружность и формулы приведения - формулы перехода через 90, 180, 270 и 360 градусов.

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Татьяна Зверева

Указала день своего рождения "05.08.1982"Заполнила раздел "любимые книги" : "Пауло Коэльо"Заполнила раздел "любимая еда" : "своя"Заполнила раздел "любимые игры" : "сапер"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Майкл Джексон"Заполнила раздел "любимые фильмы" :

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