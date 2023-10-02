Изменил свое образование на "Высшее"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: "Продаю недвижимость"Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- Высшее
- В браке
- 0 друзей
Горящее 🔥🔥🔥 предложение на Северном Кипре!!!
Мы предлагаем единственные апартаменты 3+1 с приватным садом и зоной барбекю в проекте 4-EVER GREEN 3, расположенный в живописном районе Йенибогазичи.
Окунитесь в привилегированную атмосферу спального района, в окружении природы, в самом сердцеДалее
Добавил свой аватар