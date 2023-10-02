Горящее 🔥🔥🔥 предложение на Северном Кипре!!!

Мы предлагаем единственные апартаменты 3+1 с приватным садом и зоной барбекю в проекте 4-EVER GREEN 3, расположенный в живописном районе Йенибогазичи.





Окунитесь в привилегированную атмосферу спального района, в окружении природы, в самом сердце

Далее