Указал день своего рождения "11.02.1957"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Системный администратор"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой псевдоним - "yshel"
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Краткая информация
- 11.02.1957, 67 лет
- Высшее
- В браке
- Системный администратор
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