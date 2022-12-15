Эта наша с мамой любимая песня! " Севара "Последняя поэма 24.07.2016", СПб. Автор: Рабиндранат Тагор, композитор - Рыбников А. Текст: " После выхода на экраны в 1981 году фильма «Вам и не снилось» текст песни «Последняя поэма» обрёл невероятную популярность, хотя композиция на слова Рабиндрата

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