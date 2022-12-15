Спасибо за то, что пришли в гости. В День чая песенку нашла "Аюб Вахарагов - Индийский чай | Премьера трека 2021" https://www.youtube.com/watch?v=XKKxaiWnPqgДалее
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Сугра Багирзаде "Джуджалярим". Текст на русском "Солистка: Сугра Багирзаде (9 лет) Слова Т. Муталлибова Музыка Г. Гусейнли Cib, cib, Jujalarim, Cib, cib, cib, cib, Jujalarim... Перевод: Цып-цып-цып, мои цыплятки, Цып-цып-цып, мои касатки, Вы пушистые комочки, Мои будущие квочки. Здесь в травеДалее