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Сугра Багирзаде "Джуджалярим". Текст на русском "Солистка: Сугра Багирзаде (9 лет) Слова Т. Муталлибова Музыка Г. Гусейнли Cib, cib, Jujalarim, Cib, cib, cib, cib, Jujalarim... Перевод: Цып-цып-цып, мои цыплятки, Цып-цып-цып, мои касатки, Вы пушистые комочки, Мои будущие квочки. Здесь в траве

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Песенка про цыплят из &quot;Ну, погоди!&quot;. Поет: Сугра Багирзаде «Джуджалярим». Реальные кадры про цыплят. - YouTube

Эта наша с мамой любимая песня! " Севара "Последняя поэма 24.07.2016", СПб. Автор: Рабиндранат Тагор, композитор - Рыбников А. Текст: " После выхода на экраны в 1981 году фильма «Вам и не снилось» текст песни «Последняя поэма» обрёл невероятную популярность, хотя композиция на слова Рабиндрата

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Текст песни «Последняя поэма» из фильма «Вам и не снилось»

"Моё сердце в тебя влюбилось! Приемная дочка довела маму до слез своим признанием" Так называлось это видео. Милашка, а такая умница! Хочется верить, что эта девчушка счастлива!!!

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