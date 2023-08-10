Краткая информация

  • 26.04.1973, 50 лет
  • Среднее
  • В браке
  • Писатель. Составитель поездов
  • 0 друзей
Владимир Виноградов
9 ч.

Друзья мои, здравствуйте! Я писатель, пишу в разных стилях и даже выпустил несколько книжек, правда, пока в самиздате, но все же. Если кому интересно, у меня есть сайт, где живут все мои произведения. А всем, кто читает данное приветствие, я дарю свою книжку "Зося-фея прямых дорог" она

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Зося – Фея прямых дорог — Владимир Виноградов | Литрес

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