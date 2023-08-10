Вот таким я вижу мир прямо сейчас :-) Просто красиво
Краткая информация
- 26.04.1973, 50 лет
- Среднее
- В браке
- Писатель. Составитель поездов
- 0 друзей
Начал публиковать свою новую фэнтезийную сказку! Она только пишется и вы можете начать читать ее прямо из под пера! Приятного прочтения!
Друзья мои, здравствуйте! Я писатель, пишу в разных стилях и даже выпустил несколько книжек, правда, пока в самиздате, но все же. Если кому интересно, у меня есть сайт, где живут все мои произведения. А всем, кто читает данное приветствие, я дарю свою книжку "Зося-фея прямых дорог" онаДалее