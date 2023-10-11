Александр Лапухин
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Краткая информация

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Александр Лапухин
15 ч.
Аллергический ринит Что это такое?

Аллергическим ринитом называется воспаление эпителиальной выстилки носа, возникающее в ответ на воздействие аллергена.

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