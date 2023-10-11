Аллергический конъюнктивит. Что такое аллергический конъюнктивит?Подробности
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Аллергический ринит Что это такое?
Аллергическим ринитом называется воспаление эпителиальной выстилки носа, возникающее в ответ на воздействие аллергена.
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