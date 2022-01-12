Изменил свое образование на "Высшее"
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Классификация аппаратов ИВЛ Рассмотрим классы согласно ГОСТ-у 18856-81. Возраст пациента – это первый критерий, согласно которому их разделяют на: •Стандартный: взрослые и дети старше 6 лет •Педиатрический: дети до 6 лет •Неонатальный: младенцы возрастом до 1 года Вторым параметром считается метод
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Назначение аппарата ИВЛ Аппарат искусственной вентиляции легких – анестезиологический прибор, который предназначен для вынужденного, контролируемого и управляемого механического дыхания в момент его недостаточности или невозможности. Система принудительно подает в дыхательные пути человека смесь