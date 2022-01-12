Классификация аппаратов ИВЛ Рассмотрим классы согласно ГОСТ-у 18856-81. Возраст пациента – это первый критерий, согласно которому их разделяют на: •Стандартный: взрослые и дети старше 6 лет •Педиатрический: дети до 6 лет •Неонатальный: младенцы возрастом до 1 года Вторым параметром считается метод