Детский рисунок !Чей лучше?!🧒 Делай добро c нами!Дорогие друзья, приглашаем вас поддержать участников конкурса детского рисунка «Как же я это люблю!».Оставляйте голос за понравившуюся работу до 3 сентябряИмена трех победителей узнаем уже 4 сентября!Наши участники!↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓1-Лиля Мартынова(5 лет)