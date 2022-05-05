Авторский проект Лусик Арутюнян на итальянском радио Jolly Torino fm101 Italy 🇮🇹 ‼️Каждый понедельник и вторник‼️В прямом эфире‼️Amici nel mondo‼️Приглашает‼️Для подробностей пишите на lusine-arutyunyyan-67@mail.ru‼️В проекте есть воозможност записать дуэт с итальянским певцом из Рима Renato