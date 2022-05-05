‼️🇮🇹Amici nel mondo"🇦🇲‼️Приглашает‼️
Краткая информация
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Авторский проект Лусик Арутюнян на итальянском радио Jolly Torino fm101 Italy 🇮🇹 ‼️Каждый понедельник и вторник‼️В прямом эфире‼️Amici nel mondo‼️Приглашает‼️Для подробностей пишите на lusine-arutyunyyan-67@mail.ru‼️В проекте есть воозможност записать дуэт с итальянским певцом из Рима Renato
Заполнила раздел "любимые книги" : "Романы,Научные книги,Исторические ..."Заполнила раздел "любимая еда" : "Итальянская и армянская кухня"Заполнила раздел "любимые игры" : "Настольный теннис"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Поп,Эстрада, Musica Italiana, Барды...
‼️🇷🇺Международный проект🇦🇲‼️Скоро‼️Бдх имени Попова 🇷🇺(худ.рук.Анатолий Кисляков) и заслуженная артистка Армении Заруи Бабаян 🇦🇲 С авторской песней Лусик Арутюнян "Дети".Аранжировка Андрей Наплёков. https://youtu.be/0RfbQM5w5xU