Я хочу тебя трогать Он похитил меня. Отобрал все, что у меня было - семью, любовь, свободу. Он – преступник, а я – жертва, но каждое последующее его прикосновение стирает грань между нами, заставляя чувствовать то, что я не должна ощущать. Предательство, боль, любовь и самоотверженность – все
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- 12.12.1983, 38 лет
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