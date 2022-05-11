Ночь наполнена тобой Скромная и благовоспитанная англичанка Фелиция Гордон была уверена, что у нее всегда и для всего хватит здравого смысла. Даже когда она стала невестой богатого юноши из Кувейта, ее не слишком обеспокоила разница в их обычаях и привычках. Но судьба все же приготовила ей сюрприз.