Современная история полиции города Ломоносова на моём примере. Её странное и принципиальное бездействие на фоне событий, имевших место в недалёком прошлом. Это персональная грустная и аллегорическая история. Заранее благодарю за моральную поддержку в составлении этого публичного сообщения и моего

Далее

...