Елена
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Краткая информация

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Елена
23 ч.
Современная история полиции города Ломоносова на моём примере. Её странное и принципиальное бездействие на фоне событий, имевших место в недалёком прошлом. Это персональная грустная и аллегорическая история. Заранее благодарю за моральную поддержку в составлении этого публичного сообщения и моего
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