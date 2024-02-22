Современная история полиции города Ломоносова на моём примере. Её странное и принципиальное бездействие на фоне событий, имевших место в недалёком прошлом. Это персональная грустная и аллегорическая история. Заранее благодарю за моральную поддержку в составлении этого публичного сообщения и моего...Далее
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