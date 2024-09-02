Яна Малова
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Краткая информация

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Яна Малова
Начинающий психолог. Ищу клиентов для отработки техник. Онлайн. БЕСПЛАТНО.🥰
Яна Малова
Всем привет! В июле я получила долгожданный диплом по детской нейропсихологии, нооооо ... На этом обучение не заканчивается. Психология – безгранична!
Я продолжаю освоение профессии "Семейный психолог", поэтому для отработки техник и методик я приглашаю клиентов на онлайн-сессии.

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