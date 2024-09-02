Всем привет! В июле я получила долгожданный диплом по детской нейропсихологии, нооооо ... На этом обучение не заканчивается. Психология – безгранична!

Я продолжаю освоение профессии "Семейный психолог", поэтому для отработки техник и методик я приглашаю клиентов на онлайн-сессии.





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