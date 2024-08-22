ольга вечеря
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ольга вечеря
Рыбные котлетыИнгредиенты:💟 Филе рыбы - 1 кг🧅 Лук - 2 шт.🥕 Морковь - 2 шт.🧄 Чеснок - 5 зубчиков🌿 Зелень - 30г🤩 Овсяная или обычная мука (для панировки)🥚 Яйца - 2 шт.🧂 Соль/специи (по вкусу)Приготовление:1️ Филе рыбы (я взял судак) пропускаем через мясорубку. Лук, морковь, зелень, чеснок -
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ольга вечеря
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ольга вечеря
Быстрая запеканка
Ингредиенты:
🥔 Картофель 3-4шт.
🥩 Фарш 450г
🧀 Сыр 100г
🍛 Майонез/сметана 1-2ст.л.
🧅 Лук 1 шт.
🧄 Чеснок 2 зубчика
🧂 Соль, перец, паприка, суш. чеснок

Приготовление:

Натираем картофель на терке, выжимаем лишнюю жидкость. Добавляем к нему соль, перец.

Половину
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