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Рыбные котлетыИнгредиенты:💟 Филе рыбы - 1 кг🧅 Лук - 2 шт.🥕 Морковь - 2 шт.🧄 Чеснок - 5 зубчиков🌿 Зелень - 30г🤩 Овсяная или обычная мука (для панировки)🥚 Яйца - 2 шт.🧂 Соль/специи (по вкусу)Приготовление:1️ Филе рыбы (я взял судак) пропускаем через мясорубку. Лук, морковь, зелень, чеснок -...Далее
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