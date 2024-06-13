Прогнозы на Евро-2024.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года будет принимать Германия с 14 июня по 14 июля. Исторически сложилось так, что только три страны-хозяйки побеждали в финале домашнего турнира: Испания в 1964 году, Италия в 1968 году и Франция в 1984 году. Многие эксперты считают, что у

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